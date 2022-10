Unfall Autofahrer fuhr Biker nahezu un­gebremst hinten auf Passail - Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 26-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag, dem 1. Oktober 2022, einem Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf. Der Biker kam dadurch zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Abhishek sanga

Ein 74-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Samstagnachmittag auf der B64 Rechberg Straße in Richtung Passail unterwegs, als ihm plötzlich ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz nahezu ungebremst hinten auffuhr.

Biker verletzt

Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. “Der Autofahrer konnte an der Unfallstelle keinen Grund für die Kollision nennen”, heißt es seitens der Polizei. Er gab lediglich an, einen Migräneanfall erlitten zu haben. Der Biker wurde vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert.