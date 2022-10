Wurde sie geschubst?

Schock am Wiesenmarkt: Frau nach Sturz im "Tagada" bewusstlos

St. Veit - Schockmoment am St. Veiter Wiesenmarkt: Gegen 21.45 Uhr, rückt auf einmal die Polizei samt Spezialeinheit an und ein Rettungswagen fährt vor. Beim Fahrgeschäft "Tagada" wird eine Person von den Blicken der Masse abgeschirmt. Was ist da passiert?