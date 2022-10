Festnahme

Cobra-Einsatz: Betrunkener bedrohte Ex-Freundin in Lokal mit Küchenmesser

Völkermarkt - Ein 56 Jahre alter Mann aus Völkermarkt soll gestern Abend, gegen 21.45 Uhr, in einem Lokal in Griffen seine ehemalige Freundin (55) mit einem Messer bedroht zu haben. Um die Ernsthaftigkeit der Drohung unter Beweis zu stellen, rammte er ein mitgeführtes, langes Küchenmesser mit voller Wucht in die dortige Thekenplatte.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (101 Wörter)