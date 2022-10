Ab Oktober 7. Himmel bekommt neuen Besitzer: "Charly" geht nach 25 Jahren in Pension Klagenfurt - Nach unvergesslichen 25 Jahren gibt Charly Knes, allseits bekannter Gastronom mit Herz und Seele seinen „7. Himmel“ in neue Hände, um nun seine Freizeit zu genießen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © KK/Privat

“Noch in Aktion, jedoch ab Oktober in Pension”, ist das Motto von Charly Knes, dem nun ehemaligen Besitzer des Lokals “7. Himmel” in Klagenfurt. “Etwas Wehmut bleibt, immerhin wurden in dieser langen Zeit viele Gäste zu Freunden, fühlten sich heimisch und wurden kulinarisch verwöhnt”, schwelgt der ehemalige Chef in Erinnerung, der für seine lustige und persönliche Art bekannt ist. „Es liegt mir am Herzen mich für diese schöne Zeit bei all meinen Gästen, Freunden und Teams zu bedanken, besonders aber bei meinem aktuellen TOP-Team, Ihr seid einfach großartig! Lasst es Euch weiterhin gutgehen”, so seine Abschiedsworte an die Klagenfuter.