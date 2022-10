Wichtige Lücke geschlossen

Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Krisen eröffnet

Villach - Kürzlich hat das Psychosoziale Therapiezentrum Kärnten am Hans-Gasser-Platz in Villach eröffnet. Es handelt sich dabei um das erste derartige Zentrum in Kärnten, wobei sich ein weiterer Standort in Klagenfurt bereits in der Umsetzungsphase befindet und im nächsten Jahr in Betrieb genommen wird.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (129 Wörter)