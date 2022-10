Für Menschen, die es dringend brauchen Besondere Brennholz­aktion: Stadt Villach unter­stützt Bürger bei Heizkosten Villach - Die anhaltend hohen Energie- und Heizungskosten bereiten nicht wenigen Menschen Kopfzerbrechen. Mit einer Brennholzaktion hilft die Stadt Villach aus und versorgt diejenigen, die es am dringendsten brauchen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (222 Wörter) © Pixabay.com



Der Krieg in der Ukraine hält an, die Teuerung nicht nur bei Lebensmitteln, sondern vor allem bei Heiz- und Energiekosten stellt viele Familien in ganz Kärnten und Österreich vor Probleme: Nicht wenige fragen sich, ob sie sich im Winter das Heizen leisten können werden. Die Stadtregierung hat kürzlich im Stadtsenat beschlossen, mit einer zusätzlichen Brennholzaktion bei jenen auszuhelfen, die es am dringendsten benötigen. Die Magistratsabteilung Stadtgrün verwertet Holz aus der nachhaltigen Bewirtschaftung stadteigener Frostgrundstücke und aus der Baumpflege städtischer Grundstücke und Parkanlagen. Dabei entstehen pro Jahr bis zu 100 Meter Brennholz, die die Abteilung für rund 20.000 Euro Erlös verkauft.

“Wir werden auch diese Zeit gemeinsam bestehen”

„Die Stadt Villach verzichtet in diesem Jahr auf den Erlös und spendet die 100 Meter Brennholz an all jene, die in Villach leben und Anspruch auf die Heizkostenunterstützung des Landes haben“, sagt Bürgermeister Günther Albel stellvertretend für die Stadtregierung. „Auch in Villach gibt es Menschen, für die die Möglichkeit zum Heizen im Winter

ungewiss ist, genau hier möchten wir aushelfen und dazu beitragen, dass die Heizkosten zu einem Teil ausgeglichen werden. Die Villacherinnen und Villacher haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in herausfordernden Zeiten zusammenhalten. Wir werden auch diese Zeit gemeinsam bestehen“, zeigt sich Bürgermeister Albel optimistisch.