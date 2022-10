Samstagabend "Lange Nacht der Museen": Kultur­interessierte schwärmten wieder durch Kärnten Kärnten - Samstagabend fand in ganz Österreich die 22. „Lange Nacht der Museen“ statt. Auch in Kärnten haben 65 Kulturinstitutionen an der besonderen Aktion teilgenommen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (336 Wörter) © LPD Kärnten/Krainz

“Mit nur einem Ticket, dessen Preis der ORF und seine Partner zudem nicht erhöht haben, konnten Besucherinnen und Besucher der ‚Langen Nacht‘ in die Kulturlandschaft Österreichs eintauchen. Dem ORF ist es als wichtigste Kulturplattform damit abermals gelungen, Menschen die vielfältige Kunst und Kultur des Landes nahezubringen, was mich besonders freut”, betonte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. In Vertretung von ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard sprach Marketingleiter Claudio Ghidini. Er sagte, dass es der ORF als seinen Auftrag ansehe, Kulturinitiativen zu fördern. „Lange Nacht“-Organisator Jürgen Gachowetz verwies auch nochmal auf die speziellen Kinderangebote.

Eröffnung von Kärntens „Langer Nacht“

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und LHStv. in Gaby Schaunig (SPÖ) schauten bei der Eröffnung im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) in Klagenfurt vorbei. Dabei betonte der Landeshauptmann, dass die Lange Nacht der Museen eine der tollsten Veranstaltungen sei. Als besonders wertvoll erachte er die speziellen Kinderprogramme an 19 Standorten in Kärnten: „So bekommen auch Kinder und Jugendliche einen spannenden Zugang zu Kunst und Kultur, können selbst kreativ sein.“

Später war Kaiser zudem im Klagenfurter Koschat-Museum zu Gast, wo ihm vom Männerchor Koschatbund die „goldene Ehrennadel“ verliehen wurde.

Verleihung der "goldenen Ehrennadel" © LPD Kärnten/Krainz

45 teilnehmenden Galerien und Museen in Klagenfurt

Bis 1 Uhr früh konnten die Besucher auch durch Klagenfurts Museen und Galerien spazieren. „Eine außergewöhnliche Kulturnacht für alle! Gerade nach zwei Jahren Pandemie freuen wir uns, kulturelle Initiativen präsentieren zu können, mit der Langen Nacht der Museen wird Kunst und Kultur für alle Generationen sichtbar und erlebbar“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bei der offiziellen Eröffnung im Burghof. Der Ausgangspunkt war wie üblich beim Stadttheater, von dort schwärmten die Besucher in die 45 teilnehmenden Galerien und Museen in Klagenfurt. Die städtischen Einrichtungen wie die Stadtgalerie, Alpen-Adria-Galerie oder das Musilmuseum zeigten ihre aktuellen Ausstellungen und durften sich über zahlreiche Besucher freuen. Mittels Shuttlebus konnte man auch weitere Institutionen in Kärnten besuchen, innerhalb von Klagenfurt brachten zwei Nostalgiebusse die Gäste zu den verschiedensten Institutionen.