Auswärtsspiel 6:4 - Rotjacken siegten im Duell gegen Leader Salzburg Klagenfurt - Wahnsinn! Dem EC-KAC gelang am Sonntag das Unmögliche. Sie bezwangen den amtierenden Meister und aktuellen Tabellenführer in Salzburg und siegten mit 6:4. von Tanja Janschitz



Nach drei Auswärtssiegen in Serie stand der Kampfmannschaft des EC-KAC am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, ihre wohl schwierigste Herausforderung in der bisherigen Saison in der win2day ICE Hockey League bevor: Die Rotjacken gastierten beim amtierenden Meister und aktuellen Tabellenführer in Salzburg.

Schlag auf Schlag begann das Spiel

Pünktlich um 16.30 Uhr erfolgte der Anpfiff zum Match – keine zwei Minuten später gelingt den Rotjacken nicht einer, sondern gleich zwei Führungstreffer hintereinander! Beide Male pfefferte Lukas Haudum den Puck ins Netz der Salzburger Bullen. Doch diesen gelang wenig später ebenfalls der erste Treffer des Abends. Dennis Robertson bugsierte die Scheibe in die Maschen der Klagenfurter. Damit endete das erste Drittel mit 2:1 für die Kärntner.

Klagenfurt startet gut ins zweite Drittel

Eine Viertelstunde später starteten die beiden Mannschaften in das zweite Drittel und wieder mussten die Mozartstädter einen Treffer seitens des KAC hinnehmen: In der 26. Minute holt sich Lucas Lessio den Puck und erzielt einen weiteren Punkt für Klagenfurt. Doch der amtierende Meister kämpft weiter mit harten Bandagen und schließlich gelingt es der Mannschaft den Zwei-Tore-Rückstand wettzumachen. Zuerst landet Ali Wukovits ein Tor, kurz vor Drittelende gelingt Lucas Thaler schließlich der Ausgleichstreffer.

Können die Rotjacken noch gewinnen?

Die Klagenfurter lassen sich vom Gleichstand nicht aus der Ruhe bringen. Souverän starten sie ins Enddrittel und bauen ihre Führung wieder aus: Wieder trifft Haudum und Jensen Aabo setzt noch einen darauf – damit steht es 3:5 für die Rot-Weißen aus Kärnten. Aber auch die Salzburger geben noch einmal Gas und schließlich zielt Tim Harnisch direkt ins Netz der Klagenfurter. Doch den Mozartstädtern gelingt es nicht mehr aufzuholen – im Gegenteil! Stattdessen bugsieren die Klagenfurter den Puck erneut ins Tor der Salzburger und somit siegen die Rotjacken gegen den amtierenden Meister mit 6:4.

„Das war eine Achterbahnfahrt“

… , fasst es Petri Matikainen, Head Coach des KAC, nach dem Match zusammen. „Aber wir waren eisläuferisch gut, stets aktiv und spielten einen starken Forecheck.“ Salzburg sei eine exzellente Mannschaft, so Matikainen. „Dementsprechend freuen wir uns sehr über die heutigen drei Punkte. Wir haben jetzt vier Siege am Stück, aber wir wollen selbstverständlich mehr […].“