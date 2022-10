Sirene ertönte Brand: Feuer­wehreinsatz in Villacher Pflege­heim St. Leonhard - Kurz vor 17 Uhr ertönte die Sirene in der Draustadt. Mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei und Rettungskräfte rückten nach St. Leonhard aus. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (355 Wörter) © 5min.at

Blaulicht und Folgetonhorn zierten am späten Sonntagnachmittag das Straßenbild. Mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei sowie Rettungskräfte rückten zu einem Pflegeheim in den Villacher Stadtteil St. Leonhard aus. Eine Leserin berichtet: “Etliche Einsatzkräfte haben sich auf Höhe der angrenzenden Apotheke eingefunden.”

Kleinbrand in Pflegeheim

Doch Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach kann beruhigen: “Es hat lediglich einen Kleinbrand im Alten- und Pflegeheim gegeben.” Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Perau konnte noch während der Anfahrt wieder einrücken. Von den Kräften der Hauptfeuerwache wurde noch der Rauch aus dem betroffenen Zimmer geblasen, danach war für sie der Einsatz auch wieder beendet.

#Update – Sauerstoffheimgerät brannte

Wie nun bekannt wurde, kam es im Zimmer eines Bewohners zum Brand eines mobilen Sauerstoffheimgerätes. “Die automatische Brandmeldeanlage schlug sofort an, gleichzeitig bemerkte das Personal den Brandgeruch”, heißt es seitens der Feuerwehr.

Bewohner wurden evakuiert

“Durch die Mitarbeiter vor Ort wurde rasch und richtig reagiert, der Kleinbrand im Zimmer mittels Wasser eingedämmt und die Bewohner aus dem Gefahrenbereich sofort evakuiert. Da sich der Rauch auch in dem Gang ausbreitete, wurden vorsorglich die Bewohner in dem betroffenen Brandabschnitt ebenfalls in Freie gebracht”, berichtet Einsatzleiter HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Die ersten Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach löschten das noch glosende Gerät restlos ab.

Noch unklar, warum Brand ausgebrochen ist

Warum der Brand am Gerät ausgebrochen ist, ist aktuell noch unklar. Mittels mehreren Hochleistungslüftern wurde der Rauch ins Freie geblasen. Die evakuierten Bewohner wurden vom Pflegepersonal im Freien betreut und vom Roten Kreuz durchgecheckt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Durch die Feuerwehr wurde das Zimmer kontrolliert und der Sauerstoffkonzentrator ins Freie verbracht.

Größerer Schaden konnte verhindert werden

“Durch das rasche und richtige Einschreiten des Personals und der Erkennung des Brandes durch die automatische Brandmeldeanlage, konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht und so größerer Schaden verhindert werden”, fasst Geissler zusammen. Fast zeitgleich musste die Hauptfeuerwache übrigens zu einem weiteren Brandmeldealarm in ein Hotel in der Villacher Innenstadt ausrücken. Dort stellte sich der Alarm glücklicherweise als Fehlalarm heraus.