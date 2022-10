Habt ihr schon reingehört?

Villacher präsentieren neues Album: "Hand­gemachte Pop-Musik aus Kärnten"

Villach - Gedankenkollision – so heißt das neue Pop-Album, welches die beiden Villacher Musiker Bernhard Stocker und Michael Plank kürzlich veröffentlicht haben. Das Release-Konzert findet am 22. Oktober im Café Grünfink in der Moritschstraße statt.

