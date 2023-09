Rezertifizierung: Gesundheits­kompetente Arbeit von Klagenfurter Jugend­zentrum wurde belohnt Waidmannsdorf - Super! Das Jugendzentrum Youth Point Don Bosco Siebenhügel in Waidmannsdorf wurde von Gesundheitsminister Johannes Rauch (GRÜNE) und Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) als gesundheitskompetente Einrichtung rezertifiziert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © Youth Point Don Bosco Siebenhügel

Bereits 2019 hat das Jugendzentrum Youth Point Don Bosco Siebenhügel in Waidmannsdorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Klagenfurt den sechsmonatigen Zertifizierungsprozess zur gesundheitskompetenten Einrichtung in der Offenen Jugendarbeit* durchlaufen. In diesem Jahr wurde die Rezertifizierung vorgenommen. Diese fand ihren Abschluss mit der Verleihung einer entsprechenden Plakette und Urkunde durch Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (GRÜNE) am 23. November im Bundeskanzleramt in Wien.

Vier gesundheitskompetente Einrichtungen in Kärnten

Kärntenweit sind neben dem Youth Point Don Bosco Siebenhügel noch 3 weitere Jugendzentren (JUSE Spittal, Youth Point St. Ruprecht, EqualiZ) als Gesundheitskompetente Einrichtung der Offenen Jugendarbeit zertifiziert, weitere Einrichtungen sind mitten im Prozess, um diese Auszeichnung zu erhalten.

