Arbeitnehmerförderungsbeirat Fahrtkosten­zuschüsse: Rund 9 Millionen Euro aus­bezahlt Kärnten - Im Anschluss an den ANF-Beirat teilten LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ), Vorsitzende Irene Hochstetter-Lackner und AK-Präsident Günther Goach mit, dass die vorzeitige Auszahlung des Fahrtkostenzuschusses für den öffentlichen Verkehr, die 2022 als teuerungsbedingte Unterstützungsinitiative zur Entlastung eingeführt wurde, für 2023 verlängert wird. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © Pixabay / Daria Nepriakhina

Der Kärntner Arbeitnehmerförderungsbeirat (ANF-Beirat) berät die Kärntner Landesregierung in Angelegenheiten der Arbeitnehmerinteressen, insbesondere bei Problemen der Berufspendler sowie der beruflichen Aus- und Weiterbildung der Kärntner Arbeitnehmer. “Besonders freut es mich mitteilen zu dürfen, dass die vorzeitige Auszahlung des Fahrtkostenzuschusses für den öffentlichen Verkehr, die 2022 als teuerungsbedingte Unterstützungsinitiative zur Entlastung eingeführt wurde, für 2023 verlängert wird”, teilte Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) im Anschluss an den ANF-Beirat mit.

LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) © Rauchenwald

Rund 9 Millionen Euro ausbezahlt

In den vergangenen fünf Jahren wurden 8,89 Millionen Euro an Fahrtkosten für Kärntens Pendler ausbezahlt. Seit 2018 wurden insgesamt 68.546 Anträge für Fahrtkostenzuschüsse in der Arbeitnehmerförderungsstelle in der Arbeiterkammer Kärnten eingebracht und bearbeitet. Das sind durchschnittlich 13.709 Anträge pro Jahr. 2,7 Millionen Euro wurden für Tickets des öffentlichen Verkehrs ausbezahlt. „Im Durchschnitt erhielt jeder Antragsteller 120 Euro für den Individualverkehr, also für die Fahrt mit dem Auto. Im öffentlichen Verkehr wurden durchschnittlich 690 Euro ausbezahlt – der Trend geht in Richtung öffentlicher Verkehr, der bis zu 100 Prozent gefördert wird“, so die Vorsitzende des ANF-Beirats, Irene Hochstetter-Lackner.

„Der Fahrtkostenzuschuss ist eine wichtige Unterstützung für Kärntner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denn jede bzw. jeder Zweite muss aufgrund der Topografie und der frühen Arbeitszeiten zur Arbeit mit dem Auto pendeln“, bekräftigt AK-Präsident Günther Goach und betont: „Die aufgrund der Teuerung eingeführte Unterstützungsinitiative zur Entlastung der Pendlerinnen und Pendler wird 2023 schlagend“.

Irene Hochstetter-Lackner, Vorsitzende des ANF-Beirats © Simon Attisani AK-Präsident Günther Goach © AK_Jost & Bayer