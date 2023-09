6. Dezember Wirtschafts­kammer verrät: Das sind die Top-Geschenke zum Nikolaus Kärnten - Der Gedenktag des heiligen Nikolaus am 6. Dezember ist Kärnten mit zahlreichen Bräuchen verbunden. Besonders Familien mit kleinen Kindern begehen diesen Tag oft mit einer Feier. Für viele gilt der Tag auch als besonderer Kaufanlass für Süßigkeiten und kleine Geschenke. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © Pixabay

Neun von zehn Kärntner Familien mit Kindern unter zehn Jahren feiern den heiligen Nikolaus. Dabei werden am häufigsten die eigenen Kinder und die Partnerin bzw. der Partner beschenkt. Lediglich 17 Prozent geben an, heuer niemanden beschenken zu wollen. Diejenigen, die Präsente kaufen, wollen dafür im Schnitt 40 Euro ausgeben. Wer regional kauft und sein Geld im Land lässt, unterstützt damit die heimischen Betriebe und schont durch kürzere Transportwege auch unsere Umwelt, heißt es seitens der Wirtschaftskammer. “Durch die Unterstützung unserer regionalen Unternehmen haben diese die Chance, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und für neue zu sorgen”, so Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel.

Die beliebtesten Präsente zum Nikolaus

Die Top drei der Geschenke umfassen wieder einmal Süßigkeiten (86 Prozent), Spielwaren (25 Prozent) und Bargeld (18 Prozent). Der überwiegende Großteil greift bei seinen Einkäufen auf stationäre Geschäfte zurück (92 Prozent). 20 Prozent der Kärntner kaufen (auch) online. Für Haberl ist klar: „Die Tradition wird in Kärnten weiterhin hochgehalten und was gibt es Schöneres, als den Kindern mit kleinen Geschenken ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“