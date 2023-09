Vor allem im Winter

Immer mehr Unfälle mit Fußgängern: VCÖ fordert 30 statt 50 km/h im Ortsgebiet

Kärnten - 45 Fußgänger wurden im Vorjahr in Kärnten am Schutzweg angefahren und dabei verletzt. Erst gestern wurde in Kärnten eine Fußgängerin getötet, als sie die Straße überqueren wollte. Nun fordert der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) eine Verkehrsberuhigung.