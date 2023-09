Was kann Ergotherapie? Blick hinter die Kulissen: Tag der offenen Tür in der Ergotherapie Villach - Du kennst den Begriff Ergotherapie, kannst dir aber nichts darunter vorstellen? So geht es womöglich dem Großteil aller, die noch nie selbst eine Therapie in Anspruch genommen haben. Um mit Mythen, Missverständnisse und Unklarheiten aufzuräumen, lädt die Ergotherapeuting Urska Jakopin am 7. Dezember in ihrer Praxis zum Tag der offenen Tür. von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) Am 7. Dezember öffnet Urska Jakopin ihre Praxis für alle. © 5min.at

Wobei hilft Ergotherapie?

Ergotherapie ist vielseitig. So individuell wie ihre Patienten sind, so einzigartig muss auch jede einzelne Ergotherapieeinheit von Urska Jakopin gestaltet werden. In ihrer neueröffneten Praxis in der Villacher Pestalozzistraße 8, behandelt die gebürtige Slowenin Schmerzpatienten und jene, die nach schwerer Krankheiten in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. “Wenn normale, alltägliche Handgriffe schwerfallen oder nahezu unmöglich machbar erscheinen, kommen Ergotherapeuten zum Einsatz.”, erklärt Jakopin. Gemeinsam mit ihren Patienten trainiert Urska Jakopin Sensorik und Motorik, entweder mit Hilfe von Trainingsequipment, Münzen, Puzzles oder auch durch Balanceübungen im Gymnastikraum ihrer Praxis.

Mit verschiedenen Utensilien hilft Urska Jakopin ihren Patienten zur Genesung. © 5min.at

Hereinspaziert

Um noch mehr Klarheit über die Ergotherapie in der Gesellschaft zu schaffen, öffnet Urska Jakopin am 7. Dezember von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 19.00 Uhr die Pforten ihrer Praxis und klärt gängige Mythen und Missverständnisse auf. Auch ein Kennenlernen neuer Patienten und beratende Gespräche sind im Zuge ihres “Tages der offenen Praxistür” möglich. “Grundsätzlich eignet sich die Ergotherapie für Menschen, die sich im Alltag in ihrer Bewegung eingeschränkt fühlen. Darunter zählen etwa Schlaganfallpatienten, Kinder mit sensomotorischen Einschränkungen und ältere Personen, die durch Krankheit ihr Tast-und Balancegefühl verloren haben. Ziel der Ergotherapie ist schließlich größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag zurück zu gewinnen.