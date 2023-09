ÖVP-Landeschef Martin Gruber im Interview: Gemeinnützige Arbeit für Asylsuchende: "Solidarität ist keine Einbahnstraße" Kärnten - Die Kärntner ÖVP mit Landeschef Martin Gruber will gemeinnützige Arbeit für Asylsuchende als verpflichtend verankern und hat dazu im Kärntner Landtag einen Dringlichkeitsantrag eingebracht (Der Antrag wurde im Landtag jedoch abgelehnt). Im 5 Minuten Interview spricht Gruber über den Vorstoß, die Quotendiskussion rund um Land und Bund sowie illegale Migration. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (425 Wörter) Interview © Kärntner Volkspartei / Helge Bauer Artikel zum Thema ÖVP: "Asyl­werber sollen gemein­nützige Arbeit leisten"

5min.at: In der aktuellen Debatte rund um das Thema Asyl haben alle Parteien in Kärnten eine schärfere Gangart gewählt. Versucht die ÖVP mit ihrem Kurs nun noch Boden zu gewinnen?

Martin Gruber: Das Asylthema ist doch keine Marketingfrage. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte und Asylanträge ist höher als 2015 und das bereitet mir und sehr vielen Kärntnern große Sorgen. Die Bevölkerung erwartet sich von der Politik Lösungen, und das zurecht!

War es nicht der Bund mit ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, der mit seinen Zelten und Ho-Ruck-Aktionen für Verärgerung gesorgt hat?

Die Art und Weise wie hier die Bevölkerung vor den Kopf gestoßen wurde, war definitiv nicht in Ordnung. Aber die Verantwortung ständig an den Bund abzuschieben, wie es in Kärnten passiert, ist auch ein unwürdiges Schauspiel.

Ja, aber Kärnten erfüllt die vom Bund auferlegte Quote ohnedies nicht. Mit Oktober liegt man bei knapp über 60 Prozent in der Unterbringung.

Anstatt über Quoten zu diskutieren sollte man das Problem bei der Wurzel packen: Nämlich, dass hier dauernd Asyl und Migration miteinander vermischt werden. Der Großteil, der bei uns untergebracht werden soll, hat überhaupt keine Chance auf Bleiberecht.

Die FPÖ fordert einen kompletten Asylstopp. Wäre das ein für Sie gangbarer Weg?

Die FPÖ schreit gerne laut, hat aber keine konkrete Lösung. Meiner Meinung nach muss die illegale Migration gestoppt werden. Dafür sollten Asylverfahren außerhalb der EU stattfinden.

Wenn sich schon Land und Bund bei der Unterbringung nicht einigen können, wie soll dann das Asylthema innerhalb der EU einheitlich regelbar sein? Es scheitert ja bereits an der Umsetzung der Dublin-Verordnung?

Wenn Asylverfahren in Drittstaaten stattfinden würden, wäre die Situation an den EU-Außengrenzen wieder kontrollierbar. Dann erst kann eine ehrliche Diskussion über die Verteilung von Asylsuchenden geführt werden.

Dass Asylwerber gemeinnützige Arbeit leisten, soll nach Vorschlägen aus Ihrer Partei ja auch verankert werden …

Ja, weil es zumutbar ist, dass die tausenden Migranten, die derzeit hier sind, der Gesellschaft etwas zurückgeben, während sie auf ihr Verfahren warten. Solidarität ist ja keine Einbahnstraße. In Gemeinden und gemeinnützigen Institutionen gäbe es sehr viele Arbeiten, für die derzeit Ressourcen fehlen.

Wie soll dies auf politischer Ebene umgesetzt werden?

Asylwerber können sich bereits jetzt gemeinnützig in die Gesellschaft einbringen – allerdings freiwillig. Die gesetzliche Regelung ist also grundsätzlich vorhanden. Jetzt geht es darum, eine Verpflichtung zu verankern, die rechtskonform ist. Daran arbeiten wir.