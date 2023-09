Lager-Abverkauf bei Eisner Kärnten-Osttirol Mit Vollgas ins neue Jahr: Sichere dir zum Jahresende noch tolle Angebote Klagenfurt - Neben einem attraktiven Markenangebot von Alfa Romeo, Opel über Seat bis Suzuki, gibt es auch allerhand Gründe mit einem nagelneuen Wagen in das neue Jahr zu starten. Der große Lager-Abverkauf an allen Eisner Standorten in Kärnten und Osttirol bildet schließlich einen gebührenden Abschluss für dieses Jahr. Jetzt heißt es zuschlagen! von Bettina-Chiara Wagner 6 Minuten Lesezeit (746 Wörter) Werbung Großartige Modelle aller Marken gibt es jetzt zu top-Konditionen beim großen Lager-Abverkauf. © Eisner

Alles muss raus!

Unübertroffener Fahrspaß vereint mit höchster Sicherheit, innovativem Design und komfortabler Ausstattung. Die Lagerfahrzeuge bei Eisner Auto Kärnten-Osttirol heben sich von der Masse ab. Egal ob Cupra, Opel, Seat, Suzuki oder Mazda. Mit Spitzenpreisen zum Jahresende startet Eisner mit Vollgas ins Jahr 2023. Bis Ende Dezember hast du die Möglichkeit, am exklusiven Lagerabverkauf teilzunehmen. Zu diesem Anlass bietet Eisner an allen Standorten in ganz Kärnten und Osttirol zahlreiche Neuwagen, Kurzzulassungen und Vorführwagen zu einem Abverkaufspreis an!

So profitierst du vom Lagerabverkauf: Bis zu 2000 € Leasingbonus bei Vertragsabschluss bei der Eisner Hausbank Top Versicherungsaktionen im Haus inkl. Anmeldegebühr GRATIS bei Abschluss über die Hausversicherung GRATIS Jahresvignette 2023 bei einem Autokauf bis zum 31. Dezember 2022 Hol dir den BIG DEAL* mit bis zu 7 Jahren DIA-Garantie Bei allen Eisner Standorten Kärnten-Osttirol Top Zubehör Aktionen: Dachträger, Ski Box, Winterräder uvm. zu ausgezeichneten Konditionen

Schärfer als jede Kurve: Der Alfa Romeo Tonale

Dank seiner Software-Architektur der nächsten Generation bietet der Alfa Romeo Tonale zahlreiche technologische Innovationen. “Er ist das erste Serienfahrzeug mit einer NFT-Blockchain-Zertifizierung, ermöglicht die Nutzung von exklusiven Amazon-Diensten, darunter auch Alexa-Sprachsteuerung2, und vieles mehr.”, berichtet Verkaufsberater Christian Legner von Eisner Italia am Südring. Außerdem bietet er ein Ökosystem digitaler Dienste – an Bord und auch außerhalb. Die neuen Alfa™ Connect Services bieten eine Vielzahl von Funktionen für ein bestens vernetztes Alfa Romeo Erlebnis – innerhalb wie außerhalb deines Fahrzeugs. Mit der mobilen App “My Alfa Connect” hast du deinen neuen Tonale immer in der Hand. Deine persönliche Finanzierung und ein passendes Versicherungsangebot bekommst bei Eisner Auto Italia Klagenfurt.

Der Tonale ist der Inbegriff italienischer Ingenieurskunst. © Eisner Auto

Die Mazda-Mania geht weiter!

Entdecke den Mazda CX-30 – jetzt gibt es 25 Stück Jungwagen zum Sofortkauf mit bis zu 7 Jahren DIA-Garantie und 3 Serviceterminen geschenkt! “Die Jungwagen sind alle samt Baujahr 2021 und sind je bloß zwischen 12.000 und 25.000 km gefahren. Die Modelle sind nahezu neuwertig und aktuell mit Top-Raten im Angebot!” erklärt Wolfgang Mundschitz von Eisner Auto in der St. Veiter Straße. Monatlich gibt es die Jungwagen bereits ab € 149,- mit einer Anzahlung in Höhe von € 4.500,-. Die Ausstattung sowie das Design können sich wirklich sehen lassen: Vom einzigartigen KODO-Design über die umfassenden iActivsense-Sicherheitssysteme bis hin zum eleganten Innenraum. Nähere Infos zur DIA Garantie bekommst du hier oder bei deinem Verkaufsberater.

Wolfgang Mundschitz präsentiert einen der CX-30 Jungwagen. © 5min.at

Das lange Warten hat ein Ende

Vom Opel Astra, über Mokka, Grandland, Crossland, Corsa und Co. Das lange Warten auf dein Traumauto hat sich ausgezahlt. Aktuell sind 80 Opel Modelle eingetroffen. Vom Jungwagen, über Gebrauchte, Erstzulassungen und Direktionsfahrzeuge ist alles dabei. Bei Eisner Südring hast du die Qual der Wahl. Das Beste daran: “Zu allen verkauften Fahrzeugen erhalten unsere Kunden eine Gratis Jahresvignette 2023 dazu, aber nur solange der Vorrat reicht.”, verrät Verkaufsberater Mario Kogler am Standort Südring. Mit der DIA Garantie erhältst du bei Eisner Auto bis zu 7 Jahre Garantie auf deinen Neuwagen oder 5 Jahre Gebrauchtwagengarantie. Zusätzlich bekommst du die ersten drei Inspektionen für deinen Wagen GESCHENKT! Dabei wird das Service laut Herstellervorschriften durchgeführt und du bezahlst nur die anfallenden Materialkosten. Vereinbare also lieber gleich einen Termin bei deinem Eisner Auto Standort.

Erhalte zu deinem nagelneuen Opel Astra eine Jahresvignette für 2023 gratis dazu! © Eisner Auto

Deine Vorteile bei Seat und Cupra

Dein Spezialist für Seat, Cupra und Suzuki befindet sich bei Eisner Auto in der Pischeldorfer Straße. Dort erwarten dich aktuell zahlreiche tolle Angebote. Beim Kauf eines Seat Ateca, Seat Arona oder Seat Tarraco Neuwagens, erhälst du bis zu 1000 Euro Eintauschbonus. Zusätzlich gewährt Eisner Auto einen Preisschutz sowie einen Preisgarantie bei SEAT und Cupra für alle Endkundenverkäufe bis zum 30.12.2022. Informiere dich über weitere Top-Markenangebote von VW, Seat, Mazda und Cupra bei Eisner Auto Pischeldorfer Straße!

Cupra Master Andreas Kleeberg berät dich zu den Vorteilen beim Kauf eines Cupra. © Eisner Auto

Hier steigst du immer gut aus!

Bei Eisner Auto hast du die Qual der Wahl! Über 1.000 zertifizierte Gebrauchtwagen stehen innerhalb des Eisner-Konzerns für dich bereit. Die Fahrzeuge wollen so schnell wie möglich “unter die Haube” und zeigen sich von ihrer besten Seite. „Wir garantieren bei unseren Gebrauchten höchste Qualität und Sicherheit“, so Wolfgang Regenfelder von Eisner in der Pischeldorfer Straße. Damit hast du dein altes Auto gut untergebracht und hast endlich wieder Platz für Neues! Mit dem kostenlosen Online-Tool kannst du den Wert deines Gebrauchten ab sofort ganz einfach schätzen lassen. Probiere es gleich aus.

*BIG DEAL: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine händlereigene Garantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei Eisner Auto. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.