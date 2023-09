Spannende Ergebnisse Steirer bei Ö Eishockey Liga in Kampfmodus Steiermark - In der Gruppe Nord-Ost gewinnt Leader Kapfenberg das obersteirische Derby gegen die Zeltweg Murtal Lions mit 7:5. Der ATSE Graz siegte schon am Freitag im Stadt-Derby gegen das UHT Dukes Graz mit 4:1. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (259 Wörter) © unsplash

Das obersteirische Derby in der Gruppe Nord-Ost zwischen Tabellenführer Kapfenberger SV und dem EV Zeltweg Murtal Lions hielt, was es versprochen hatte: Einen Kampf auf Biegen und Brechen mit vielen Emotionen und Toren. Die Kängurus gingen mit dem Selbstbewusstsein von sieben Siegen aus sieben Spielen in das Duell mit den Löwen aus dem Murtal. Zeltweg hatte das große Ziel, dem souveränen Leader ein Bein zu stellen und die Siegesserie der Mürztaler zu beenden. Rupert Fichtinger, der zum Mann des Spieles avancieren sollte, brachte Kapfenberg in Minute sieben mit 1:0 voran. Marco Kuntze glich in Minute 15 zum 1:1 aus, nur 33 Sekunden später waren die Kapfenberger wieder voran. Rupert Fichtinger traf mit seinem zweiten Tor zum 2:1.

ATSE Graz gewinnt Stadtderby gegen UHT Dukes Graz

Schon am Freitag gewann der ATSE Graz das Grazer Stadtderby im Merkur Eisstadion gegen das UHT Dukes Graz nach einer flotten Partie mit vielen guten Szenen mit 4:1. Spielertrainer Rupert Strohmeier hatte das “Auswärtsteam” bereits in der vierten Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Der ATSE setzte nach und erhöhte durch Mario Petrovitz auf 2:0. Im zweiten Abschnitt kamen die Dukes durch Luca Rodiga in der 26. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Nino Jus stellte in Überzahl knapp zehn Minuten später den Zweitore-Vorsprung wieder her. Im letzten Abschnitt sorgte Cory Krenz zweieinhalb Minuten vor der Schluss-Sirene mit einem Emptynetter zum 4:1 für die endgültige Entscheidung. Der ATSE hatte sich für die 2:3-Niederlage im ersten Derby revanchiert und sich ins Playoff-Rennen zurückgespielt.