In der Früh Feuerwehr musste zu zwei Einsätzen gleichzeitig ausrücken Greifenburg/Steinfeld - Gleich zu zwei annähernd parallelen Einsätzen wurde die Stützpunktfeuerwehr Greifenburg am Sonntag, den 4. Dezember vom Leitstellenverbund Kärnten alarmiert. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) © Feuerwehr Greifenburg

Um 07.51 Uhr heulten die Sirenen – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Dellach Drau. Umgehend fuhre die Feuerwehr Greifenburg zum Einsatzort. Auf der Anfahrt kam es dann zu einer erneuten Alarmierung um 08.01 Uhr – Gasautritt in einem Gebäude in Steinfeld.

Erheblicher Sachschaden

“Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter Dellach/Drau war eine Anfahrt nach Dellach nicht mehr notwendig, da die verletzte Person bereits aus dem Fahrzeug befreit werden konnte”, heißt es seitens der Feuerwehr Greifenburg. Am Fahrzeug selbst entstand erheblicher Sachschaden und auch die Person wurde unbekannten Grades verletzt.

Zweiter Einsatz zeitgleich

So drehten die Einsatzkräfte um und fuhren zum zweiten Einsatz nach Steinfeld. Dort eingetroffen, stellten wir mittels Gasmessgerät eine erhebliche Rauchgaskonzentration in einer Wohnung fest. Hier dürfte der Ofen entsprechend mit Asche vollgefüllt gewesen sein, dass die Verbrennungsgase nicht mehr durch den Kamin selbst austraten, sondern durch den Ofen rückschlugen.

Kamin gereinigt

Mittels Druckbelüfter wurde die Wohnung belüftet und der Rauchfangkehrer säuberte und reinigte Kamin und Ofen von den Verbrennungsresten und der Asche. Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden – alle hinzugezogenen Wehren konnten wieder in die Rüsthäuser einrücken.