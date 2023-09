Sommerkollektion im Abverkauf Kärntner Bräute aufgepasst: Die märchenhaften Brautkleider der Winter­kollektion sind da! Villach - Ihr wollt 2023 heiraten? Dann ist es höchste Zeit, sich auf die Suche nach DEM perfekten Kleid zu machen. Im Brautatelier Silvia ist vor kurzem die neue, märchenhafte Winterkollektion eingetroffen und wer noch ein Kleid aus der Sommerkollektion erwischt, bekommt einen Mega-Rabatt! Und das Beste: Auch für deine Brautjungfern gibt es nun tolle Angebote! Hier wird jeder einfach fündig! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (300 Wörter) Werbung Hier kannst du dein Kleid nach DEINEN Wünschen gestalten. © Brautatelier Silvia

Im Brautatelier Silvia in Villach tut sich was: Die neue Winterkollektion ist eingetroffen und wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus! “Es ist diesmal wirklich ALLES dabei. Kleine Größen, Übergrößen, klassisch lange, aber auch neckisch kurze Brautkleider, Spitze, Satin, Glitzer und vieles mehr. Ich kann es kaum erwarten, den Bräuten meine neuen Stücke zu präsentieren”, freut sich Brautmodeexpertin Silvia Hasberger. Das Highlight der neuen Kollektion: Ein Kleid, das man lang und kurz tragen kann!

Bring deine Brautjungfern mit!

Wer darf bei der Anprobe nicht fehlen? Natürlich deine Liebsten und deine Brautjungfern! Auch sie können bei Silvia fündig werden: Die neue Kollektion an Brautjungfernkleidern ist nämlich vor kurzem eingetroffen! Schon ab 190 Euro pro Kleid können deine Brautjungfern aus tollen Schnitten und unglaublichen schönen Stoffen wählen – damit farblich und stilistisch am großen Tag auch wirklich alles stimmt! Gemeinsam könnt ihr bei der Anprobe einen Prosecco schlürfen und den Tag so richtig auskosten – jetzt gleich Termin vereinbaren!

Rabatt auf die Sommerkollektion!

Da Silvia für die neue Kollektion Platz braucht, müssen die Sommerkleider weichen. “Hier mache ich den Bräuten natürlich ein faires Angebot!”, betont Silvia. Für die “alten” Kleider, die natürlich trotzdem nicht weniger bezaubernd sind, gibt es also einen Mega-Rabatt! “Ich möchte einfach, dass jede Braut IHR Traumkleid findet. Ob es nun aus dem Abverkauf, aus der Sommer- oder der Winterkollektion ist. Wir stehen während der Anprobe die ganze Zeit mit Rat und Tat zur Seite und beraten euch, bis wir das perfekte Kleid gefunden haben. Ich möchte keiner Braut etwas verkaufen, was sie nicht wirklich möchte“, so das Motto der Brautkleid-Expertin. Also worauf wartet ihr noch? Jetzt gleich einen heißbegehrten Termin vereinbaren!