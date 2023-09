Glück im Unglück Kind an Board: Mutter stürzte mit Auto in Bachbett Krieglach - Am Freitagnachmittag kam eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab und stürzte in ein Bachbett. Sie und ihr Sohn blieben unverletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Ettendorf

Am Freitag wurde die Feuerwehr Krieglach zu einem Einsatz alarmiert. Laut Einsatzmeldung stürzte im Ort Krieglach ein Auto in ein Bachbett. Eine Lenkerin und ihr kleiner Sohn kamen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieben am Dach im Bachbett liegen. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Krieglach sicherte die Unfallstelle ab und barg das verunfallte Fahrzeug mittels Kran.