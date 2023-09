Danke! Am Montag ist internationaler Tag des Ehrenamts Steiermark - Die Vereinten Nationen haben 1985 beschlossen, den 5. Dezember zum Internationalen Tag des Ehrenamts auszurufen, im darauffolgenden Jahr wurde er zum ersten Mal begangen. Die VinziWerke nutzen dieses Datum, um auf die Bedeutung des freiwilligen Engagements aufmerksam zu machen und „Danke!“ zu sagen. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (386 Wörter) © VinziWerke

O-Ton. „Unsere Ehrenamtlichen kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und beruflichen Branchen, sie sind von 18 bis über 80 Jahre alt, verfügen über verschiedene Talente und Erfahrungsschätze. Was jedoch alle eint, ist die bedingungslose Hingabe für das Wohl von Menschen am Rande der Gesellschaft. Der tägliche Austausch und das ehrliche Interesse vermitteln unseren Gästen das Gefühl der Zugehörigkeit und menschliche Wärme, die sie so dringend benötigen. Nicht nur deshalb sind unsere ‚Alltagsheld*innen‘ so unentbehrlich: Ohne das selbstlose Engagement unserer 900 Ehrenamtlichen, könnte keine unserer Einrichtungen oder Projekte auch nur eine Woche lang betrieben werden. Im Namen der VinziWerke, vor allem aber all jener Menschen, denen durch ihren Beitrag geholfen wird, möchte ich meinen aufrichtigen Dank ausdrücken“, unterstreicht Nicola Baloch, stellvertretende Koordinatorin der VinziWerke Österreich. In Graz übernimmt sie außerdem die Aufgabe der Freiwilligenkoordination und auch Vertretung der VinziWerke im Netzwerk der Organisationen, die freiwilliges Engagement anbieten.

Ehrenamtlich unterwegs

Wie groß ihr Beitrag ist, beweisen die Zahlen: Österreichweit verbrachten 900 Alltagsheld*innen insgesamt 106.500 Ehrenamtsstunden in den Einrichtungen und Projekten der VinziWerke. In Graz wird auf diese Weise ein 24-Stunden-Betrieb der Häuser sichergestellt, was es ermöglicht, im Notfall auch nachts Not leidende Menschen mit einem Quartier versorgen zu können. In den Wiener Einrichtungen übernehmen Ehrenamtliche auch das Kochen, sodass Gäste zumindest einmal am Tag eine warme, wohltuende Mahlzeit genießen können. In den VinziMärkten, die seit Beginn der Teuerungen besonders gefragt sind, sorgen Alltagsheld*innen für geordnete Lager und volle Regale.

Aufruf an alle Interessierten

Als Organisation, die zu 70 Prozent aus Spenden finanziert wird, sind die VinziWerke auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Deshalb suchen wir immer nach Helfer*innen. „Wenn man sich bei uns ehrenamtlich engagieren möchte, braucht man keine Vorkenntnisse oder spezielle Qualifikationen. Wichtig sind Offenheit, Empathie und die Liebe zum Menschen. Für alles Weitere wird man von erfahrenen Freiwilligen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen eingeschult. Man kann auch ganz unverbindlich schnuppern. Sehr gerne lade ich alle Interessierten ein, in den Koordinationsstellen zu einem Infogespräch vorbeizuschauen, um den richtigen Einsatzort zu eruieren“, erläutert Nicola Baloch.