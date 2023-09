Schaurige Gestalten unterwegs Nach Corona-Pause: St. Veiter Bartl Umzug findet morgen statt St. Veit an der Glan - Heuer laufen endlich wieder Perchten und Krampusse durch die St. Veiter Innenstadt. 35 Gruppen mit 445 teilnehmenden Akteuren sind am Montag, dem 5. Dezember, ab 19 Uhr mit dabei. Zusätzlich gibt es eine Bartl-Schaufensterausstellung und den Nikolo-Umzug am 6. Dezember. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (329 Wörter) © Stadt St. Veit

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause findet der Bartl Umzug in der St. Veiter Innenstadt heuer am 5. Dezember endlich wieder statt. Mit dabei sind 35 Gruppen aus ganz Kärnten, die mit ihren geschnitzten Masken und Kostümen und viel Kettengerassel die zahlreichen Besucher begeistern werden. Rund 445 schaurige Gestalten ziehen dabei ab 19 Uhr über die Villacher Straße weiter in die Ossiacher Bundesstraße zum Schillerplatz, über den Unteren Platz bis zum St. Veiter Hauptplatz. Mit dabei ist heuer auch das Kärntner Trommlerkorps, das gemeinsam mit dem Nikolo für Stimmung sorgen wird.

Sicherheit wird auch 2022 großgeschrieben

„Die Sicherheit aller Besucher aber auch aller teilnehmenden Gruppen liegt mir besonders am Herzen. Daher ist auch dieses Jahr wieder ein großes, eingespieltes Team im Einsatz“, so Bürgermeister Martin Kulmer. Das Sicherheitskonzept sieht auch ein Pyrotechnikverbot ab der Kategorie F2 vor (verboten sind z.B. Knallfrösche, Vulkan-Fontänen und Baby-Raketen). “Außerdem verpflichten sich die teilnehmenden Gruppen schriftlich, übermäßige Übergriffe auf Besucher zu unterlassen und den Anweisungen der Veranstalter und Einsatzkräfte Folge zu leisten”, heißt es in der Aussendung. Im Rathaus wird zudem eine Sanitätshilfestelle eingerichtet, die von 18 bis 22.30 Uhr im Bedarfsfall aufgesucht werden kann.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Zahlen: Knapp 1.000 Laufmeter Absperrgitter

Rund 30 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit (Begleitung des Umzugs)

Mehr als 10 Security-Mitarbeiter

Mehr als 10 Polizisten

Um die 15 Mitarbeiter des Roten Kreuzes

14 Personen der Stadtgemeinde St. Veit für den Organisationsablauf

St. Veiter Gruppen stellen ihre Masken aus

Zusätzlich zum Bartl Umzug am 5. Dezember stellen drei St. Veiter Gruppen wieder ihre schaurigen Masken und Kostüme in Schaufenstern von Innenstadtfreiflächen aus. Die Ausstellungen (kuratiert von den Gruppen „Glanteufel“, „Vitus Teifel“ und „Herzog Teifel“) am Unteren Platz 17, am Herzog Bernhard Platz 6 und am Hauptplatz 20 sind noch ganztägig bis inklusive 8. Jänner zu sehen.

© Stadt St. Veit

Nikolaus teilt den Kindern seine Gaben aus

Für alle, die es ruhiger mögen: Der Nikolaus zieht am 6. Dezember 2022 ab 16 Uhr gemeinsam mit seinem Engel von der Stadtbücherei zur Bühne am Weihnachtsmarkt auf den Hauptplatz. Dort erzählt er dann die Nikolaus-Geschichte und Nikolaus-Sackerl werden an die anwesenden Kinder ausgeteilt. Die Sonnenkinder der Katholischen Pfarre St. Veit begleiten die Aktion mit ihrem Gesang.