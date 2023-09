Wahre Hilfsbereitschaft! Steirer sammelte Spenden für Ukrainer: "Bräuchte nun ein großes Fahrzeug zum Transport" Graz - Bereits im März zeigte der Steirer Jörg Zwicker wahre Hilfsbereitschaft, in dem befreundete Familien aus der Ukraine rettete. Nun will er eine große Menge Sachspenden in die Ukraine transportieren. Dafür benötigt er nun einen Transporter. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) Bereits im März zeigte Jörg viel Herz. Er fuhr bis an die ukrainische Grenze, um eine Familie zu retten. © Jörg Zwicker Artikel zum Thema Mutter und Kinder wieder vereint: Steirer rettete Familie aus der Ukraine

Jörg Zwicker setzt sich voll und ganz für Ukrainer in Not ein. Im März des heurigen Jahres gewann er durch seine Hilfsaktion die Herzen der 5 Minuten-Leser: Er fuhr bis an die ukrainische Grenze, um die Kinder einer ukrainischen Freundin zu retten. Mehr über diese herzergreifende Geschichte erfährst du hier. Erst kürzlich startete er eine Sach-Spendenaktion. “Rund 30 Familien, zwei Schulen und ein Sportverein sind meinem Aufruf gefolgt und haben warme Kleidung für die Ukraine gespendet”, schildert Jörg.

Welle der Hilfsbereitschaft

Der Spendenaufruf zeigte sich als voller Erfolg – man hätte nicht erwartet, dass derartig viele Sachen gespendet werden. Immerhin war eigentlich geplant gewesen, die Spenden mit einem PKW in die Ukraine zu transportieren. “Ein Vater, der derzeit seine geflüchteten Kinder und Frau besucht, hätte die gespendeten Sachen nächste Woche mitnehmen sollen”, meint Jörg gegenüber 5 Minuten. Plan B musste her: Jörg selbst wollte mit einem größeren Fahrzeug bis nach Kiew fahren. “Doch bis heute riss die Hilfsbereitschaft nicht ab, weswegen ich nun mit einem Transporter die Sachen nach Linz bringe”, schildert er. In Linz übernimmt schließlich die Organisation “Support Ukraine Upper Austria” die Spenden und liefert diese mit einem LKW in die Ukraine.

Von Graz nach Linz, von Linz nach Kiew

Um die Sachen nun nach Linz zu transportieren, benötigt er ein großes Fahrzeug. “Ich suche nun einen Transporter, Kastenwagen oder Ähnliches, mit dem ich am 22. Dezember die Sachen nach Linz transportieren kann. Vielleicht hat jemand im Raum Graz einen derartigen Transporter oder kennt eine Firma, die so einen Wagen leihen könnte”, so der Steirer. Wer also Jörg bei seiner Hilfsaktion unterstützen kann, soll sich bitte direkt bei ihm melden unter 0699/19042345 oder [email protected] .