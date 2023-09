Wetterprognose Es wird wärmer: Sonne kämpft sich am Montag hervor Steiermark - Das trübe Wetter neigt sich vorerst dem Ende zu. Am Montag sollen sich einige Sonnenstunden ausgehen. Auch die Temperaturen steigen leicht. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © Nicolas Allaux

Nachdem das Wetter die letzten Tage eher trüb blieb, könnte sich am Montag nun die Sonne für einige Stunden zeigen. “Im Oberen Murtal und dem Mürztal bestehen auch Chancen auf kurze sonnige Auflockerungen, im Südosten bleibt der Hochnebel wohl meist dicht”, lautet die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Tagsüber bleibt es meist trocken, jedoch am Abend soll der Störungseinfluss von Südwesten her wieder zunehmen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.