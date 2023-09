„Klingenden Advent am Ring“ Weihnachtliche Stimmung verzaubert das Konzert­haus Klagenfurt - Dienstag und Mittwoch, dem 6. und 7. Dezember, lädt das Konzerthaus erstmals zum „Klingenden Advent am Ring“. Die Musiker der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) sorgen für weihnachtliche Stimmung. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © WKK/Peter Just

Am 6. und 7. Dezember veranstaltet das Konzerthaus Klagenfurt erstmals den „Klingenden Advent am Ring“. Jeweils ab 15 Uhr werden Musiker der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) für weihnachtliche Stimmung am Vorplatz und im Foyer des Konzerthauses sorgen. Besucher können bei Punsch und Glühwein an den Verkaufsständen in Bücher schmökern.

Weihnachtskonzert

Zum Ausklang gibt das Sinfonieorchester der GMPU ein weihnachtliches Konzert im Großen Saal des Konzerthauses. Der Eintritt ist frei (freiwillige Spende). Daneben gibt es auch ein Kinderprogramm mit musikalischer Untermalung mit den Kindergruppen des elementaren Musizierens (jeweils ab 16 Uhr im Foyer). Am 6. Dezember kommt um 16.30 Uhr der Nikolo. An beiden Tagen öffnet ab 17 Uhr die Weihnachtsbäckerei.