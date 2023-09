Ähnliches Kostüm, andere Sitten Krampus oder Percht: Was ist der Unterschied? Kärnten - Kein Nikolaus ohne Krampus! Deshalb haben auch die Krampusläufe langjährige Tradition. Der Krampus ist jedoch nicht das einzige Geschöpf, das in den Nächten des Dezembers ihr Unwesen treibt. Auch der Percht ist mittlerweile fester Bestandteil des Umzuges. Wodurch aber unterscheiden sich diese beiden Kreaturen? von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (474 Wörter) © 5min.at

Dieses Wochenende ist nicht nur der zweite Advent, sondern auch ein Besuch von Nikolaus und Krampus steht an. Ein besonderes Highlight sind die jährlich stattfindenden Krampusumzüge, die nach einer zweijährigen Corona-Pause endlich wieder abgehalten werden können. Diese Ansammlungen der verschiedenen Schreckgestalten lassen bei vielen Unwissenden eine zentrale Frage aufkommen – Worin liegt den eigentlich der Unterschied zwischen einer Percht und einem Krampus?

Der Krampus, der Begleiter des Nikolaus

Nikolaus und Krampus – Ein Duo, welches man im Dezember häufig im Doppelpack antrifft. Ähnlich wie bei Engelchen und Teufelchen verkörpert der Nikolaus die Rolle des lieben, beschenkenden alten Mannes, während der Krampus dazu das böse Pendant bildet, der die unartigen Kinder bestrafen soll. Den Krampus kennen wir also als treuen Gefährten des Nikolaus und damit ist er eindeutig dem Advent zuzuordnen. Das ist auch der Grund dafür, dass man ihn nur zu dieser Jahreszeit auf den Straßen antrifft. Das Kostüm des Krampusses kennzeichnet sich durch ein einzelnes Hörnerpaar. Die Maske ist dem Menschen nachempfunden, die Mimik schmerzverzerrt und oftmals durch eine heraushängende Zunge gekrönt. Den Krampus hört man bereits lange bevor man ihn sieht, da er sein Erscheinen durch das Scheppern seiner schweren, metallenen Kuhglocken ankündigt. Auch die von Kindern gefürchtete Rute darf beim Krampus natürlich nicht fehlen!

Der Percht, Vertreiber der bösen Geister

Im Gegensatz zum Krampus ist die Maske der Percht nicht an ein menschliches Gesicht angelehnt, sondern imitiert die Optik eines Tiers. Dadurch wird der Kopf auch meistens durch mehrere Hörner geschmückt. Wie bei allen Bräuchen jedoch handelt es sich bei der Kostümgestaltung nicht um feststehende Regeln, je nach Region gibt es unterschiedliche Ausformungen und Abweichungen. Der zentrale Unterschied der Percht im Vergleich zum Krampus ist, dass das Erscheinen dieses Geschöpfs nicht nur auf die Adventszeit beschränkt ist. Die Perchten sind volkstümliche Kreaturen des Winters, die die bösen Geister vertreiben sollen und damit auch ein Fruchtbarkeitssymbol für das neue Jahr. Trotz ihres abschreckenden und einschüchternden Aussehens haben sie damit eine sehr positive Funktion.

Ähnliches Kostüm, andere Sitten

Sowohl der Krampus als auch die Percht sind in der kalten Jahreszeit anzutreffen. Beide kennzeichnen sich durch ein gräuliches Erscheinen, wenngleich es einige Unterschiede gibt, was Maske und Kostüm betrifft. Das wesentlichste Merkmal, wodurch sie sich differenzieren, ist aber ihre Funktion und der dazugehörige Brauch. Der Krampus, als Begleiter des Nikolaus, bestraft die unartigen Kinder durch Hiebe mit seiner Rute. Die Percht hingegen soll die bösen Geister des Winters vertreiben und ist somit ein glückbringender Beschützer. Während der Krampus in gewisser Weise den Beginn der Adventzeit markiert, begegnen uns die Perchten während der Raunächte und wirken somit als gutes Omen für das neue Jahr.