Spare 30% auf deine Jahresmitgliedschaft! Werde fit mit 5 Minuten und dem INJOY Villach Villach - Was machst du um dich Winterfit zu halten? Mit 5 Minuten und INJOY Villach hast du bis 24. Dezember die Möglichkeit deine Fitness auf ein neues Level zu heben! von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) Werbung INJOY und 5 Minuten schenkt unseren Lesern -30% auf die Jahresmitgliedschaft! © INJOY Villach

Du möchtest auch in der Weihnachtszeit in Form bleiben, deine Fitness endlich verbessern oder deine Ernährungsweise langfristig gesünder gestalten? Schluss mit leeren Vorsätzen! 5 Minuten hilft dir in Bestform zu kommen. Gemeinsam mit INJOY Villach und INJOY Lady bekommen unsere Leser bis zum 24. Dezember 30% Rabatt auf neu abgeschlossene Mitgliedschaften. Egal was dein Ziel ist, mit INJOY hast du kompetente Experten, entsprechende Trainingsgeräte sowie ausgeklügelte Ernährungsanpassungen an einem Ort vereint und bist bereit im neuen Jahr die beste Version deiner Selbst zu werden! Starte jetzt!

"Gemeinsam fit, gesund und glücklich werden", das ist das Ziel der INJOY-Family © INJOY Villach

30% auf deine Jahresmitgliedschaft mit 5 Minuten

Keine Lust auf Fitnessstudio? Keine Sorge, hier findest du das perfekte Trainingskonzept, das sich an deinen Bedürfnissen orientiert. Das INJOY Villach sowie das INJOY Lady bestehen nicht nur aus Bereichen, in denen wissenschaftlich basiertes Krafttrainnig praktiziert wird, sondern haben Angebote für jeden Geschmack. Von Yoga bis Spinning über Bauch-Beine-Po uvm. bekommst du professionelles Ernährungscoaching, beste Beratung der ausgebildeten Trainer und natürlich deinen ganz eigenen Trainingsplan. Du entscheidest, ob du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer stärken oder einfach eine sportliche Routine in deinen Alltag einbauen möchtest. Nutze jetzt diese einmalige Gelegenheit und spare beim Abschluss einer Jahresmitgliedschaft bis zum 24. Dezember 2022 ganze 30% des Abo-Preises. Erwähne einfach diesen Beitrag bei deinem Besuch im INJOY und schon hast du die 30% gesichert!