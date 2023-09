In Lake Louise Nur Eine war schneller: "Conny" Hütter raste auf Platz 2 Kumberg / Lake Louise - Gestern Abend hat die gebürtige Grazerin Cornelia "Conny" Hütter in Lake Louise einen Sieg nur hauchdünn verpasst. Nachdem sie am Freitag Dritte in der Abfahrt mit vier Hundertsel Rückstand auf den Sieg war, fehlten im Super-G am gestrigen Sonntag nur noch zwei Hundertstel. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Imago / xJeffxMcintoshx

Unfassbar eng ging es gestern Abend beim Super-G in Lake Louise in den USA her. Und einmal mehr mit im Mittelpunkt: Die gebürtige Grazerin, Cornelia “Conny” Hütter. Mit einer äußerst beherzten Fahrt konnte sie, nach dem dritten Platz in der Abfahrt am Freitag, mit Platz zwei einen zweiten Stockerlplatz einfahren. Während es am Freitag noch vier Hundertstelsekunden waren, die ihr auf den Sieg fehlten, hat sie den Rückstand am Sonntag noch einmal halbiert. Zwei Hundertstel waren es, die der Steirerin gestern Abend auf die Schweizer Siegerin Corinne Suter fehlten.