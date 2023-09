Neuer Standort? Gerüchte­küche um KFC-Neu­eröffnung brodelt Seiersberg - Im Citypark in Graz ist die Fast-Food-Kette KFC bereits zu finden. Die Gerüchteküche um einen weiteren Standort in der Steiermark, nämlich in der Shopping City Seiersberg, brodeln. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) SYMBOLFOTO © Philipp Lipiarski

Vor rund fünf Jahren ist der Fast-Food-Riese KFC in die steirische Landeshauptstadt gezogen und hat es sich im Grazer Citypark gemütlich gemacht. Jetzt brodeln die Gerüchte um eine weitere Filiale in der Steiermark. Jobausschreibungen auf diversen Plattformen lassen vermuten, dass es demnächst zu einer Neueröffnung in der Shopping City Seiersberg kommen könnte. Doch was ist an den Spekulationen dran?

Diverse Jobausschreibungen deuteten zunächst auf eine KFC-Neueröffnung hin. © Screenshot kfc.at

Gibt es bald eine KFC-Neueröffnung in der Steiermark?

Alle Zeichen deuten also eigentlich auf eine Neueröffnung hin. Dies bestätigt zunächst auch die Presseabteilung des Unternehmens auf Anfrage von 5 Minuten. “Wir freuen uns, auch in der Shoppingcity Seiersberg zu eröffnen”, hieß es. Ein genauer Eröffnungstermin war noch nicht bekannt. Allerdings dürften sich die Pläne in der Zwischenzeit geändert haben – eine Neueröffnung wird es in näherer Zukunft leider doch nicht geben. “Seiersberg steht nicht mehr am Plan, da werden wir die Job-Inserate zeitnah entfernen”, so die neusten Entwicklungen. Schade!