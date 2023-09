Jobs sind bereits ausgeschrieben Wahnsinn! KFC wird erste Filiale in Kärnten eröffnen Klagenfurt - Wir haben bereits über die brodelnde Gerüchteküche rund um das Thema "KFC in Kärnten" berichtet. Nun berichtet 5 Minuten Klagenfurt exklusiv: Bald ist es fix soweit. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) Exklusiv SYMBOLFOTO © KFC Artikel zum Thema Gerüchte­küche brodelt: Kommt KFC nach Kärnten?

Ein 5-Minuten-Leser war ganz besonders aufmerksam und hat eine KFC-Job-Ausschreibung für eine Filiale in Klagenfurt im Internet gefunden. Nachdem wir also vor ziemlich genau einem Jahr über die brodelnde Gerüchteküche bei diesem Thema berichtet haben, soll es nun also bald so weit sein. Wir haben auch beim Unternehmen selbst nachgefragt.

Ort und Datum noch nicht klar

Dort bestätigt man gegenüber 5 Minuten die Job-Ausschreibungen. “Ja, wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass wir nach Klagenfurt kommen”, meint man vonseiten der KFC-Presseabteilung gegenüber 5 Minuten. Wann die Eröffnung stattfinden wird und wo man sich ansiedelt, ist derzeit allerdings noch nicht klar. “Wir hoffen, dass es 2023 der Fall sein wird, allerdings sicher nicht im ersten Halbjahr.” Wir halten euch am Laufenden.