Futsal Villacher Derby-Sieg bei offenem Schlag­abtausch Villach / Klagenfurt - Am vergangenen Wochenende ist es in der zweiten österreichischen Futsal-Liga zum Kärntner Derby und Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer LPSV Kärnten aus Villach und dem Tabellendritten aus Klagenfurt gekommen. Die Villacher konnten die Partie für sich entscheiden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) © LPSV Kärnten

Der LPSV Kärnten aus Villach ging in das Derby am vergangenen Wochenende als Tabellenführer und ohne Punkteverlust – und damit auch als klarer Favorit gegen die drittplatzierten Klagenfurter. Entsprechend energisch und erfolgreich startete man auch in die Partie. Bereits nach 15 Minuten stand es 5:0 und auch wenn die Klagenfurter dann mehr aufkamen, stand es zur Pause noch 7:4.

Offener Schlagabtausch in zweiter Halbzeit

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch vor den rund 150 Zuschauern in der Halle in St. Martin in Villach. Schlussendlich waren es allerdings die Villacher, die den Derbysieg einfahren konnten. Der Endstand: 11:6. Bevor es nun zum Spitzenspiel gegen Inter Klessheim aus Salzburg am 8. Jänner kommt, warten noch zwei Auswärtsspiele auf den LPSV Kärnten.

“Dürfen uns keinen Umfaller erlauben”

“Ein Derbysieg ist immer etwas ganz Besonderes. Zum Schluss schaut ein Fünf-Tore-Vorsprung recht deutlich aus”, meint der Sektionsleiter des LPSV Kärnten, Stephan Brozek. So deutlich sei es allerdings nicht gewesen. Dennoch sei man zu Hause eine “echte Macht” geworden. Einen Umfaller dürfe man sich im Kampf um den Meistertitel jedoch sowieso nicht erlauben, so Brozek. “Wir haben jetzt vor der Weihnachtspause noch zwei unangenehme Auswärtsspiele vor uns, bevor es dann im Neuen Jahr vielleicht schon zur Vorentscheidung um die Meisterschaft kommt”, weiß er abschließend.