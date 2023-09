Heute Früh Auto auf A2 in Vollbrand: Florianis waren zwei Stunden lang gefordert A2 Südautobahn - Auf der A2 Südautobahn rund um Bad St. Leonhard und Preitenegg stand heute Früh ein Auto in Vollbrand. Zwei Feuerwehren wurden gerufen, um den Brand zu löschen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © FF Bad St. Leonhard

Heute Früh, kurz vor halb 7, wurden die Feuerwehren aus Bad St. Leonhard und aus Preitenegg zu einem Brandeinsatz auf die A2 Südautobahn gerufen. Als die Feuerwehren eintrafen, stand ein Auto in Vollbrand. Wie der Fahrer, ein 43-jähriger Kroate, im Nachhinein gegenüber der Polizei meinte, hätte zuerst die Batterieanzeige aufgeleuchtet, dann haben plötzlich der Motor ausgesetzt und zu brennen begonnen. Die Ursache dafür ist derzeit noch nicht geklärt. Beide Fahrzeuginsassen konnten das Auto jedenfalls unverletzt verlassen. Der Feuerwehreinsatz dauerte rund zwei Stunde, danach konnten die Florianis wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.