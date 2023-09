Tourismus Nächtigungen so hoch wie noch nie: Knackt Klagenfurt den 500.000er? Klagenfurt - Auch wenn sich die Tourismusbetriebe von Klagenfurt in den vergangenen zwei Corona-Jahren im Städtevergleich in Österreich gut geschlagen haben, ist das heurige Ergebnis von Jänner bis November nochmals positiver zu bewerten: Eine satte Steigerung von zwölf Prozent verglichen mit 2019. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © 5min.at

Die Zahlen der Ankünfte und Nächtigungen 2022 in Klagenfurt zeigen eine deutlich steigende Tendenz, nicht nur zu den coronabedingten “Rumpfjahren” 2020 und 2021, sondern vor allem auch im Vergleich zum bisher besten touristischen Jahr in Klagenfurt 2019. Bei den Ankünften gab es ein Plus von drei, bei den Nächtigungen gar ein Plus von zwölf Prozent. Mit Jahresende wird man daher bei den Übernachtungen erstmals an der Grenze zum 500.000er klopfen (von Jänner bis November waren es bislang 463.557 Nächtigungen).

“Konnten am deutschen Markt kräftig zulegen”

“Wir konnten speziell am deutschen Markt heuer nochmals kräftig zulegen, zudem auch bei den Österreichern”, erklärt Tourismusverband-Vorstand Adi Kulterer. Italien sei außerdem wieder auf Vor-Corona-Niveau und auch Tschechien und Polen würden sich rasant entwickeln. Dennoch sollen die guten Zahlen “nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einiges an Entwicklungsarbeit zu tun gibt”, meint etwa Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler.

Man hat einige Ziele für die kommenden Jahre

Die Ziele für die kommenden Jahre und eine nachhaltige tourismuswirtschaftliche Entwicklung seien demnach “der weitere Ausbau der Radinfrastruktur, Mobilitätsangebote für Bahnreisende in Hinblick auf den Start der Koralmbahn und die Weiterentwicklung der Ostbucht”, sind sich Kulterer und Micheler und Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Max Habenicht einig.