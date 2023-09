Sie lebt in Südafrika "Habt ihr meinen Groß­vater gekannt?": Frau sucht ihre Villacher Vorfahren Villach / Südafrika - Kürzlich hat uns eine nicht alltägliche Anfrage erreicht. Eine Frau, gebürtig in Zürich, wohnhaft in Südafrika, bittet uns um Mithilfe bei der Suche nach Informationen zu ihrer Familie aus Villach. Vor allem über Fotos und Infos über ihren verstorbenen Großvater würde sie sich freuen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) Leserstory Gemeinsam suchen Edith und ihre Familie (am Bild ihre beiden Kinder und ihr Vater) nach Informationen und Fotos ihres Großvaters. © Privat

“Hi, mein Name ist Edith Steyn-Wigele”, startet die Frau. Sie lebt derzeit in Südafrika und sucht nach Informationen über ihren Großvater, der um 1900 in Villach geboren ist. “Sein Name war Lorenz Santner”, meint sie über ihren rund um 1957 gestorbenen Opa. Nun hätte sie gerne sowohl mehr Informationen als auch Bilder von ihrem Großvater und bittet um Hilfe seitens der 5-Minuten-Community.

1960 nach Südafrika ausgewandert

Sie selbst ist gebürtige Schweizerin, ihr Vater stammt allerdings aus Villach. 1953 wanderte er dann erst nach Zürich, 1960 nach Südafrika aus – mit Frau und Kind. Da ihr Vater noch lebt, hofft sie nun, dass es irgendjemanden gibt, der Informationen oder Fotos von ihrem Großvater hat. Dieser hatte einen Bauernhof in Pogoriach, der Kontakt zu seinem unehelichen Sohn, dem Vater von Edith, war allerdings nicht vorhanden.

Könnt ihr der Frau helfen?

Sie selbst hat immer noch Familie in Ferndorf und Villach, allerdings niemanden, der ihr wirklich mehr über ihren Großvater erzählen könnte. “Ich mache einen Familienbaum und würde es daher lieben, wenn mir jemand Informationen über meine Vorväter liefern könnte”, so Edith abschließend. Wisst ihr vielleicht etwas über ihren Großvater?