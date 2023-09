Strenge Maßnahme

Kampf gegen Extrem-Raser: Autos können künftig beschlag­nahmt werden

Steiermark - Was in Italien, der Schweiz oder Dänemark bereits umgesetzt ist, wird der Exekutive künftig auch in Österreich möglich sein: Das Fahrzeug von Extremrasern zu beschlagnahmen. Die Mobilitätsorganisation VCÖ sieht darin einen Schritt, andere Verkehrsteilnehmer vor Extremrasern besser zu schützen.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (215 Wörter)