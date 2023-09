Es wird musikalisch Nachwuchs­geiger aufgepasst: Start für das Vivaldi Projekt Graz Graz - Das Vivaldi-Projekt - benannt nach dem berühmten Komponisten und Lehrer Antonio Vivaldi - ist eine sozial ausgerichtete Initiative, die Kindern aus sozial schwächeren Haushalten eine frühe musikalische Förderung ermöglichen soll. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (367 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

„Mein Ziel ist, dass Graz eine Stadt ist, in der alle Kinder ihre Stärken und Talente bestmöglich entfalten können – egal woher sie kommen oder welchen sozialen Hintergrund sie haben. Das Vivaldi Projekt ist auf diesem Weg ein weiterer Mosaikstein um gerade musikalische Talente zu fördern“, sagt Bildungs-, Jugend- und Familienstadtrat Kurt Hohensinner. Neos-Gemeinderat Philipp Pointner, der das Projekt in den Gemeinderat eingebracht hat, bekräftigt: “Ich bin sehr froh und dankbar, dass das Projekt durch die Zusammenarbeit aller Institutionen so schnell gestartet werden konnte. Hier spürt man regelrecht die Freude der Kinder an der Musik. Gerade im Musikland Österreich muss jedes Kind eine gerechte Chance auf musikalische Bildung bekommen. Das instrumentale Frühförderungsprojekt Vivaldi bietet die einzigartige Möglichkeit Kinder aus bildungsfernen Schichten besser an das Musikangebot heranzuführen.”

Erfolgreiche Kooperation

Seit Anfang August waren die Projektverantwortlichen auf der Suche nach jungen Nachwuchsgeier im Alter von 4 bis 8 Jahren, um dem Streichermangel entgegenzuwirken – und sie sind fündig geworden. Seit kurzem ist das Vivaldi Projekt Graz gestartet und ermöglicht 8 Kindern einmal wöchentlich kostenlosen Violin-Einzelunterricht im Jugendzentrum Funtastic in der Neuholdaugasse. Unterrichtet werden die Kinder von 4 Violin-Studierenden der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, die ihrerseits von Mag. Daniela Hölbling, Geigerin und Pädagogin am Johann-Joseph-Fux Konservatorium, begleitet werden. Die Eltern können im Unterricht anwesend sein, um die Kinder beim Üben zu unterstützen. Ewa alle sechs bis acht Wochen findet für alle Kinder eine „Geigenparty“ statt. Der Unterricht ist auf die Dauer von zwei Jahren angelegt. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen der Kunstuniversität Graz, dem Johann-Joseph-Fux Konservatorium und der Stadt Graz.

Vivaldi begeistert

Als Namensgeber des Projekts fungiert Antonio Vivaldi, dessen Lebensgeschichte und Musik begeistert – damals wie heute. Vivaldi war aber nicht nur ein begnadeter Komponist und Violinist des Barocks, sondern auch Geigenlehrer an einem venezianischen Waisenhaus für Mädchen, dem Ospedale della Pietà. Dort ermutigte er Waisenkinder, ein Instrument zu lernen oder im Chor zu singen. Die Musik hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt und ihr Leben verändert. Die vier Leitmotive aus Vivaldis Lebensgeschichte wirken bis heute nach: Musik verbindet, Musik begeistert, Musik verändert und Musik ermutigt.