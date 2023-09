Feuerwehr im Einsatz

Brandalarm im Brucker Rathaus: Gerät fing Feuer

Bruck an der Mur - Um exakt 12.04 Uhr schlug am Montag die Brandmeldeanlage im Brucker Rathaus an. Ein technisches Gerät im Catering-Raum beim Ratsaal hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr war sofort zur Stelle.

