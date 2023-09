Unterstützung für junge Talente TU Graz: 45 Stipen­dien an Studierende vergeben Graz - An der TU Graz wurden weitere 45 Stipendien an ambitionierte Studierende vergeben. Fördergeber des Stipendienprogramms TU Graz 100 sind unter anderem die Stadt Graz, die IV Steiermark, Huawei, Siemens, AT&S oder REMUS. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (310 Wörter) © Lunghammer - TU Graz

Als Investition in die Zukunft des Wirtschafts- und Innovationsstandortes Österreich gilt das Stipendienprogramm „TU Graz 100“, in dem die TU Graz in Kooperation mit zahlreichen Fördergebern die besten jungen Talente aus dem In- und Ausland finanziell unterstützt. Bis zu 100 Stipendien werden so pro Jahr an Bachelor- und Masterstudierende verschiedenster Fachrichtungen vergeben. Die jüngste Verleihung fand am 2. Dezember in der Aula der TU Graz statt.

Investitionen in die Zukunft

Insgesamt 45 Studierende – 34 Bachelor- und elf Masterstudierende, 28 Männer und 17 Frauen – erhielten im Rahmen der Verleihungsfeier ein Stipendium. Zehn der Stipendien gingen an internationale Studierende, die ihr Studium an der TU Graz absolvieren. Sie stammen aus Bosnien und Herzegowina, der Ukraine, Bulgarien, Indien, Italien, Nigeria und Serbien. Die Stipendien für Bachelorstudierende sind mit 4.000 Euro pro Studienjahr dotiert, Masterstudierende erhalten 8.000 Euro pro Studienjahr, die Stipendiendauer beträgt jeweils maximal zwei Jahre.

Harald Kainz, Rektor der TU Graz, betont: „Wirtschaft und Wissenschaft brauchen talentierten, innovationsfreudigen und engagierten Nachwuchs. Diese Stipendien sind Auszeichnung und Motivation zugleich. Auszeichnung für die bisherigen hervorragenden Leistungen und den eingeschlagenen Weg unserer Studierenden. Motivation, diesen Weg zielstrebig und ambitioniert und auch mit Freude weiterzuverfolgen. Den Partnerinnen und Partnern aus Industrie und Interessensvertretungen gilt unser Dank für die großzügigen Stipendien und für die große ideelle Unterstützung unserer Initiative TU Graz 100.“

Neun namhafte Fördergeber

Hinter den 45 neu vergebenen Stipendien stehen neun Fördergeber. Neben der Industriellenvereinigung Steiermark, der Stadt Graz, der Österreichischen Gesellschaft für Geomechanik und dem Österreichischen Nationalkomitee für Talsperren sind das die Unternehmen Energie Steiermark AG, Siemens AG, Huawei Technologies Austria GmbH, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG und REMUS Innovation GmbH. Angesprochen sind mit dem Programm „TU Graz 100“ potenzielle Bachelor- und Master-Studierende mit bisher ausgezeichnetem Erfolgsnachweis, hoher Motivation und Engagement. Vergeben werden Stipendien in den Fachbereichen Naturwissenschaften, Maschinenbau(-Wirtschaft), Elektrotechnik(-Wirtschaft), Bauingenieurwissenschaften(-Wirtschaft) und Informatik.