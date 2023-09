In Rekordzeit "Ihr könnt alle Kinder wieder bringen": Kinder­garten Maria Rain löst Personalproblem Maria Rain - Nachdem vergangene Woche eine Kindergartengruppe in Maria Rain schließen musste, konnte das Problem nun behoben werden. Seit heute sind wieder alle Gruppen möglich und die Kinder können alle wieder in den Kindergarten. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) © tolmach/pixabay.com & Screenshot Elternbrief Gemeinde Maria Rain Artikel zum Thema Personalmangel trifft Kinder­garten in Maria Rain: "Müssen eine Gruppe schließen"

Nachdem man vergangene Woche sich dazu gezwungen sah, eine Kindergartengruppe in Maria Rain zu schließen, hat man nun scheinbar eine Lösung gefunden. Ein weiterer Elternbrief hat die Einwohner darüber informiert, dass man die Kinder ab heute, Montag, den 5. Dezember, wieder in den Kindergarten bringen könne. Aber alles auf Anfang. Was ist eigentlich passiert?

Akuter Personalmangel schuld an Gruppenschließung

Vergangenen Montag, am 29. November, wurden die Eltern in Maria Rain darüber informiert, dass eine Kindergartengruppe vorübergehend geschlossen werden soll. Der Grund: Akuter Personalmangel. Wir haben berichtet. Bei der Entscheidung, welche Kinder weiterhin den Kindergarten besuchen dürfen, hätte man Rücksicht auf Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr und Kinder berufstätiger Elternteile genommen, hieß es in dem Elternbrief von Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ) und Vizebürgermeister Robert Muschet (SPÖ).

Nach “intensiver Suche” hat man Personal gefunden

Ab 9. Jänner hätte man bereits Verstärkung, da sollen zwei Kleinkinderzieherinnen starten, steht es in dem Elternbrief. Dennoch sei man weiter auf der Suche nach Pädagogen und man hoffe, “dass sich endlich jemand melden wird”. Dies scheint nach kürzester Zeit wohl tatsächlich der Fall gewesen sein, denn bereits am 2. Dezember, also nur drei Tage später, kam die tolle Botschaft für die Eltern in einem weiteren Elternbrief: “Nach intensiver Suche ist es uns gelungen, Personal für die Betreuung Ihrer Kinder zu finden.” Daher haben laut dem Schreiben alle Kinder am heutigen Montag, den 5. Dezember, wieder den Kindergarten besuchen können.