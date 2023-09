Interview mit einer Heldin Anna wurde zur Lebens­retterin: "Ich wusste sofort, da passt was nicht!" Villach - Am Freitag wurde die Villacherin Anna Lesjak nach ihrem Dienst spontan zur Lebensretterin. Ein Mann wäre heute nicht mehr am Leben, wäre sie nicht so aufmerksam gewesen. Sie erzählt im 5 Minuten Interview, was vorgefallen ist und hat eine wichtige Bitte an alle Villacher. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (293 Wörter) #GOODNews © bfkdo-villachstadt.at

Am Freitag fand der Villacher Krampuslauf statt. Neben verschiedenen Einsatzkräften war auch OFM Anna Lesjak von der Freiwilligen Feuerwehr Perau im Dienst. Nach getaner Arbeit schlenderte sie mit einem Kollegen den Villacher Hauptplatz entlang, als ihr etwas Merkwürdiges auffiel: Ein Mann lag in seiner Adventhütte auf dem Boden und rüherte sich nicht.

“Sein Gesicht war schon ganz weißgrau”

“Mir kam das alles komisch vor, deswegen bin ich hingegangen und hab nachgesehen, was los ist. Als ich ihn sah, wusste ich sofort, da passt was nicht. Sein Gesicht war schon ganz weißgrau und er war schon halb weggetreten”, erinnert sich die Feuerwehrfrau. Sofort schrillten bei ihr alle Alarmglocken. Zwei Kollegen hievten den Mann aus der Hütte, während Anna ein Rettungsteam informierte, das zufällig vor Ort war.

Keine Sekunde zu spät …

Wie sich herausstellen sollte, hatte der Standbetreiber seinen Maroniofen während des Umzugs in seinen Stand verbracht und sich somit eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen. “Mein Kollege hat in der kurzen Zeit, in der wir dem Mann geholfen haben, auch zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet und er musste auch ins Krankenhaus. Die Ärzte haben gesagt, hätten wir den Mann nur etwas später gefunden, hätte er es vermutlich nicht überlebt. Nun steht er schon wieder am Christkindlmarkt und ist froh, dass er am Leben ist. Er hat sich bereits bei uns bedankt”, erzählt die Lebensretterin.

Augen auf!

Was Anna zu denken gibt: “Es sind so viele Menschen vorbeigelaufen, die den Notfall eigentlich erkennen hätten müssen. Entweder sie wollten es nicht sehen oder sie waren einfach sehr unaufmerksam”. Ihr Appell daher an alle Villacher: “Geht mit offenen Augen durch Leben und helft euch gegenseitig! Erste Hilfe leisten und 144 wählen kann wirklich jeder!”