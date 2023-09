Am Hans-Gasser-Platz Am Mittwoch: Experten erklären den neuen Villacher Busplan Villach - Mit 11. Dezember startet in Villach der neue Busverkehr mit neuen und verbesserten Fahrtzeiten, wie man verspricht, und einem Halbstundentakt auf allen Linien. Bei Infoveranstaltung zur neuen Linienführung beantworten Experten am kommenden Mittwoch alle Fragen zu den Öffis. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © Dr. Richard Kärnten / M. Scheer

Durch die Zusammenarbeit mit der Dr. Richard Gruppe und der Unterstützung des Landes Kärnten erfolgt ab 11. Dezember eine weitere Anpassung der Fahrtzeiten und eine teilweise Umgestaltung der Buslinien in Villach. Ab diesem Tag wird es dann manche Haltestellen und Linien nicht mehr geben, dafür werden zum Teil Neue eingeführt. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass es keine Einbahnführungen mehr auf den Linien gibt. Das heißt: Alle Linien werden künftig in beide Richtungen befahren, was die Fahrzeit und Wegstrecke für alle Passagiere verkürzen sollte.

Von Landskron zur Infineon ohne umsteigen

Weiters werden viele Linien miteinander verschränkt, wodurch man zum Beispiel von Landskron nach Warmbad und weiter zur Infineon kommt, ohne umsteigen zu müssen. Die neuen Busfahrzeiten sind außerdem mit den Abfahrzeiten der ÖBB abgestimmt. Alle Linien verkehren ganztags im Halbstundentakt. Um Unsicherheiten aufgrund einer so großen Umstellung zu vermeiden, laden nun die Stadt und das Busunternehmen am kommenden Mittwoch, den 7. Dezember von 10 bis 17 Uhr auf den Hans-Gasser-Platz ein. Experten sollen dort bei Bedarf das neue Busnetz erklären.