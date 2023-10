Viel Glück! Gewinne ein „All you can eat and drink“ oder 50 Euro bei Burger Boutique Villach - Du wolltest immer schon mal das kulinarische Erlebnis der Burger Boutique erleben? Das ist deine Möglichkeit! Gewinne jetzt einmal „All you can eat and drink“ oder zweimal 50 Euro Gutscheine von der Burger Boutique Villach und genieße Burger und co. in bester Qualität. Denn eines ist klar! Bei der Burger Boutique steht das Geschmackserlebnis an erster Stelle! von Carla Staber 6 Minuten Lesezeit (796 Wörter) Werbung Die Burger bei Burger Boutique muss jeder probiert haben! © 5min.at

Seit mittlerweile drei Jahren gibt es die Burger Boutique in Villach. Die Franchisekette fing klein an doch in der Zwischenzeit ist sie schon in ganz Österreich mit insgesamt zehn Restaurants vertreten. Diesen Erfolg haben wir Faton Ukaj, Gründer und Inhaber der Franchisekette Burger Boutique zu verdanken. Sein Ziel war es, Streetfood aus aller Welt auf den Teller zu bringen. „Die Burger Boutique ist ein Ort, wo man Streetfood genießt und erlebt und die Speisekarte ist vielseitig und hat Einflüsse aus aller Welt“, so Faton.

Nicht NUR für Fleischliebhaber!

Neben Burgern, die alles andere als Mainstream sind, gibt es auch noch Burritos, Bowls, Wraps und zahlreiche vegetarische und vegane Gerichte. Das heißt, in der Burger Boutique kommen nicht nur Fleischliebhaber auf ihre Kosten. Und ab Jänner wird sich das jetzt schon so vielseitige Angebot an vegetarischen und veganen Produkten nochmal vergrößern. Alle Gerichte, egal ob mit Fleisch, vegetarisch oder vegan bestehen aus unterschiedlichen Einflüssen der ganzen Welt. Ümit Baran, Geschäftsführer des Standortes in Villach beschreibt es so: „Man muss nicht nach Lateinamerika fliegen, um gute Burritos zu essen, sondern einfach zu uns nach Villach in die Burger Boutique kommen!“

Für jeden was dabei! © Burger Boutique © Burger Boutique

Qualität ist das A und O

„Das Hauptmerkmal war für uns, dass das Essen authentisch schmecken soll“, erklärt Faton. „Was heißt authentisch? Den Leute soll klar sein, wo die Zutaten unserer Produkte herkommen, wie wir damit arbeiten und welche Produkte sie genießen.“ In der Burger Boutique wird Qualität sehr groß geschrieben. Alle Produkte werden von den Inhabern selbst geprüft, bevor sie auf den Teller kommen. Das Fleisch in den Burgern ist zu 100 Prozent regional. Als Gründer der Franchisekette besucht Faton fast jede Woche die übrigen neun Restaurants in Österreich, um nach dem Rechten zu schauen, dass wohl nur das Beste vom Besten an die Gäste gebracht wird.

Der neue Gastgarten! ©

Wo und wie kann ich die Leckereien genießen?

Das Restaurant in Villach befindet sich im historischen Ornellahof in der Widmanngasse 32. Man kommt aber auch von der Ringmauergasse zum Lokal. Seit heuer haben sie noch einen Wintergarten dazugebaut, damit, „wenn es schneit, die Gäste ihren Burger ganz romantisch genießen können”, erklärt Ümit. Natürlich gibt es nicht nur die Möglichkeit vor Ort Burger und co. zu genießen, sondern man sich die Gerichte auch liefern lassen oder selbst abholen. Das alles geht am einfachsten über ihre „Burger Boutique“ – App. Wenn man über die App bestellt, spart man -10 Prozent auf die gesamte Bestellung. Hier gehts zur Speisekarte.

Öffnungszeiten Mittwoch - Montag: 11 bis 22 Uhr

Dienstag: Ruhetag Zum Liefern, Abholen und hier genießen!

1x „All you can eat and drink“ und 2x 50 Euro

Gewinne jetzt ein „All you can eat and drink“ für dich und drei Freunde oder zweimal 50 Euro Gutscheine und genieße beste Qualität mit Einflüssen der ganzen Welt. Egal ob Burger, Bowls, Burritos oder Wraps, hier wird jeder fündig!

So könnt ihr gewinnen! 1x „All you can eat and drink“ für vier Personen

2x 50 Euro Gutschein Mitmachen ist einfach: Like dieses Gewinnspiel auf Facebook und markiere in den Kommentaren deine drei Freunde, mit denen du schon unbedingt mal die Köstlichkeiten bei Burger Boutique probieren wolltest! Konsumationsgutscheine können nur per Selbstabholung oder über die App ,,Burger Boutique'' eingelöst werden.

