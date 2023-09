Für heimische Familien in Not: Mit Kärntner Christbäumen Gutes tun

212-jährige Tradition als Bäckerfamilie

Arnoldsteiner Kult-Bäckerei erhielt Kärntner Landes­wappen

Arnoldstein - Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verlieh der Bäckerei Selitsch am Freitag in Arnoldstein das Kärntner Landeswappen. Die Auszeichnung wurde von Valentin Selitsch, der das Traditionsunternehmen in dritter Generation führt, Nathalie Selitsch und ...