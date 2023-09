Einbruchsdiebstahl In Hütte und Baucontainer eingebrochen: Dieb ließ Werkzeug mitgehen Völkermarkt - Heute Früh wurde in Völkermarkt in drei verschiedene Objekte eingebrochen. Gestohlen wurde Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (39 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia

Ein bisher unbekannter Täter brach heute Morgen, am 5. Dezember 2022 in zwei Baucontainer und eine Hütte in Völkermarkt ein. Er klaute verschiedenes Werkzeug. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro zum Nachteil einer Bau- und einer Holzbaufirma.