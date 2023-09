Impfaktion 8. Dezember Kein Contact-Tracing mehr: So sehen die Kärntner-Corona Maßnahmen derzeit aus Klagenfurt/Villach - Das Expertenkoordinationsgremium des Landes Kärnten tagte wieder heute, Montag. Anschließenden machte Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes, auf die Feiertags-Impfaktion am Donnerstag, 8. Dezember, aufmerksam. Von 10 bis 18 Uhr kann man ohne Termin zum Impfen ins Atrio Villach und ins Impfzentrum der Österreichischen Gesundheitskasse am Alten Platz in Klagenfurt kommen. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) © pixabay

In der Vorwoche wurden in Kärnten übrigens insgesamt 5.019 Corona-Impfungen verabreicht. 3.612 dieser Impfungen entfielen auf den niedergelassenen Bereich, der Rest auf die vom Roten Kreuz bzw. von der Österreichischen Gesundheitskasse betriebenen Impfstraßen. Der größte Teil der Menschen holte sich die vierte Impfung.

“Case Tracer”

Laut Kurath sind beim Land Kärnten derzeit 70 sogenannte „Case Tracer“ beschäftigt. Sie machen keine Kontaktnachverfolgung („Contact Tracing“) mehr, sondern nehmen Fallmeldungen auf, geben den Betroffenen Informationen und tragen die Fälle in das Epidemiologische Meldesystem (EMS) ein. Die befristet Eingestellten unterstützen auch beim Abarbeiten der Anträge auf Verdienstentgang.

Mobile Testungen ab Neujahr eingestellt

In der Sitzung des Koordinationsgremiums wurde zudem mitgeteilt, dass die Verträge mit den Epidemieärztinnen und -ärzten mit 31. Dezember auslaufen. Derzeit gibt es noch sieben von ihnen. Sollte sich die Lage so entwickeln, dass die Unterstützung durch Epidemieärztinnen und -ärzte wieder notwendig wird, würde das Land Kärnten neue Verträge abschließen. Ebenfalls mit 31. Dezember eingestellt werden die mobilen Testungen. Die acht Stationen für amtliche Tests bleiben natürlich bestehen.

Wichtige Info zu Gurgel-Tests

Eine wichtige Information gibt es noch für Menschen, die über die Aktion „Kärnten gurgelt“ zuhause PCR-Tests durchführen. So gibt es bei den teilnehmenden Apotheken und Spar-Filialen am Donnerstag, 8. Dezember, und Montag, 26. Dezember, keine Abholung von abgegebenen Testkits. Am Samstag, 24. Dezember, und Samstag, 31. Dezember, werden in den Apotheken und Spar-Filialen die Testkits bereits um 9.00 Uhr abgeholt. Die Testkits sollten daher an diesen beiden Tagen unbedingt vor 9.00 Uhr abgegeben werden.

Informationen unter: https://coronainfo.ktn.gv.at/