Überblick Wetter­prognose: Am Dienstag steigen die Chancen auf Sonnen­schein Kärnten - "Am Dienstag kann sich über den Niederungen zunächst oft eine Hochnebeldecke mit einer Obergrenze zwischen 800 und 1300 Metern halten", wissen die Wetterexperten der ZAMG. Abseits und darüber scheint meist die Sonne. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © Elisa Auer

Die gute Nachricht: In Oberkärnten behauptet sich größtenteils rasch sehr sonniges Wetter. “Vor allem im Klagenfurter Becken und im Lavanttal kann sich die Nebeldecke als zäh erweisen, spätestens am Nachmittag gibt es aber von Westen ausgehend auch hier noch gute Chancen auf Sonnenschein”, so die Wettervorhersage. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

