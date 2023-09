Über 60 km/h zu schnell "Zeitdruck": Paket­lieferantin (24) raste mit 115 km/h durchs Ortsgebiet Leibnitz - Bei Kontrollen der Polizeiinspektion Lebring wurde am Montagnachmittag eine 24-Jährige wegen einer massiven Geschwindigkeitsübertretung angehalten. Sie war mit 115 km/h im Ortsgebiet unterwegs - ihre Begründung für die Raserei schockiert. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © LPD Stmk/Makowecz

Gegen 14.05 Uhr führten die Polizisten auf der B 67 im Gemeindegebiet von Lebring-Sankt Margarethen Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei diesen Kontrollen konnten die Beamten eine 24-Jährige, die mit über 115 km/h auf der mit 50 km/h beschränkten Straße (Ortsgebiet) unterwegs war, messen.

Beruflicher Zeitdruck – über 60 km/h zu schnell

Die 24-jährige Paketlieferantin gab an, dass sie aufgrund des enormen beruflichen Zeitdrucks so schnell gefahren sei. Ganze 64 km/h war die junge Frau, nach Abzug der Messtoleranz, zu schnell. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Die Anzeigenerstattung an die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, zur Einleitung des Führerscheinentzugsverfahrens folgt.