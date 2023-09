Höchste Auszeichnung Markus Roschitz gewinnt Forschungs­preis des Landes Steiermark Steiermark - Markus Roschitz hat für das im Studienverlag erschienene Buch „Die NSDAP in der Region Schwanberg“ den Erzherzog-Johann-Forschungspreis des Landes Steiermark 2022 erhalten. Dies ist der höchste Preis, mit dem das Land Steiermark geisteswissenschaftlichen Arbeiten auszeichnet. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) Forschungspreise des Landes Steiermark © Foto Fischer

Markus Roschitz zeigt in seinem Buch, wie sich der Nationalsozialismus Anfang der 1930er Jahre in der weststeirischen Region Schwanberg etablieren und trotz des Betätigungsverbots für die österreichische NSDAP im Juni 1933 ein bedeutender politischer Faktor bleiben konnte. Eingebettet in eine große Rahmenerzählung werden unter anderem der gescheiterte Putschversuch im Juli 1934, die darauffolgende Strategieänderung der lokalen NS-Organisation, die Situation der „österreichischen Legionäre“, die Gegenmaßnahmen des autoritär regierten Staates und weitere wesentliche Entwicklungen und Ereignisse bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme im März 1938 modellhaft dargestellt. Unter Verwendung bislang unbekannter oder ungenutzter Quellen analysiert Roschitz die Spezifika und Besonderheiten lokalpolitischer Phänomene in den Landgemeinden der Region Schwanberg und arbeitet bislang vernachlässigte Aspekte der Geschichte des Nationalsozialismus auf lokaler Ebene kritisch und zugänglich auf.