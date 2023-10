Perfekter Start in den Tag: Das Kärntnermilch-Frühstück in der Genuss-Meierei

Villach/Spittal - Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Entspannte Stunden und Gaumenfreuden garantieren das Kärntnermilch Frühstück in den Genuss-Meiereien Villach und Spittal. Mit Deftigem, Süßem, Ausgefallenem, aber stets Regionalem ist hier für alle etwas dabei.

Ein Frühstück mit dem Besten was Kärnten zu bieten hat? Das gibt es in der Genuss Meierei in Villach und Spittal.

© Kärntnermilch